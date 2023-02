Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Versuchter Diebstahl eine E-Bikes

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Montag den 27.02.2023 um 17:35 Uhr stellt eine Kundin der Aldi- und REWE-Filiale in der Dudweiler Landstraße 141 in 66123 Saarbrücken ihr hochwertiges E-Bike vor dem Gebäude ab. Sie sichert ihr E-Bike ab, indem sie sowohl den Vorder- als auch den Hinterreifen mit einem Schloss sichert. Ein oder zwei bislang unbekannte Täter tragen das Fahrrad hinter das Gebäude der beiden Filialen, um es zu einem späteren Zeitpunkt abzutransportieren oder die Schlösser aufzubrechen. Trotz des starken Besucheraufkommens zu diesem Zeitpunkt, bleibt das Wegtragen des Rades offensichtlich unbemerkt. Als die Kundin eine Viertelstunde später, die Geschäfte verlässt, bemerkt sie das Fehlen ihres Rades und informiert die Polizei. Bei der Sachverhaltsaufnahme wird das Fahrrad hinter dem Gebäude aufgefunden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden geben sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden (0681/9321-233).

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell