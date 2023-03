Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person und anschließender Behinderung der Rettungskräfte durch Schaulustige und Angehörige

Am Sonntagabend, 26.03.2023, 18:19 Uhr, kam es in der Stengelstraße in Alt-Saarbrücken zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Pkw (Modell BMW 1er) mit einem Baum kollidierte. Zuvor war die 20-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw von der Heuduckstraße in Richtung Stengelstraße unterwegs. Hierbei war sie von der Straße abgekommen und mit dem Reifen gegen eine Bordsteinkante gestoßen. Dadurch verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte in der Folge frontal mit einem Baum, welcher sich auf einer Verkehrsinsel befand. Durch die Kollision wurde die Fahrzeugführerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mittels hydraulischem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sowohl die Fahrerin, als auch ihre 19-jährige Beifahrerin wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden. Der betreffende Baum wurde ebenfalls beschädigt. Bereits kurz nach dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst) fanden sich mehrere Schaulustige und Angehörige der beiden Unfallbeteiligten an der Unfallörtlichkeit ein (zeitweise ca. 50 Personen). Durch die Schaulustigen wurde die Arbeit der Rettungskräfte erheblich gestört, da sich die Personen im Bereich der Unfallstelle aufhielten und teilweise versuchten, zu dem verunfallten Fahrzeug zu gelangen. Dies hatte eine Verzögerung des Rettungseinsatzes zur Folge. In diesem Zusammenhang wurde eine Rettungskraft der Berufsfeuerwehr körperlich angegangen, indem sie vor die Brust gestoßen wurde. Hierbei taten sich insbesondere zwei männliche Personen hervor (22 und 23 Jahre), gegen die nun mehrere Strafverfahren eingeleitet wurden. Erst nachdem die Unfallstelle weiträumig abgesperrt worden war, konnten die Rettungskräfte ungestört ihrer Arbeit nachgehen. Die beiden verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, das defekte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Gegen 20:30 Uhr konnte die Stengelstraße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

