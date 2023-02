POL-DA: Hirschhorn: Berauscht am Steuer

Darmstadt (ots) - Am Montagmorgen (27.2.) stellte eine Anwohnerin gegen 8.45 Uhr ein Auto mit zerstörter Scheibe in der Gute-Garten-Straße fest und alarmierte die Polizei. Ob zudem etwas aus dem Auto entwendet wurde, muss nun ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der ...

mehr