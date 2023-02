Bensheim (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (22.02.) bis Freitag (24.02.) gelangte ein bislang unbekannter Einbrecher durch die Haustür in ein Reihenhaus in der Volkerstraße. Nach Durchsuchung sämtlicher Schubladen konnte er mit Schmuck im Wert von circa 4000 Euro entkommen. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) aufgenommen, Zeugen werden um sachdienliche Hinweise unter der ...

mehr