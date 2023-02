Ginsheim-Gustavsburg (ots) - In der Zeit von Freitag (24.02.), 11.30 Uhr, bis Samstag (25.02.), 15.30 Uhr, kam es in der Erzbergerstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Haus. Die Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Täter zunächst an mehreren Fenstern und der Kellertür hebelte. Da diese dem Versuch standhielten, begab sich der Täter letztlich an die ...

mehr