POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Fenster und Türen halten Einbruchsversuch stand

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Zeit von Freitag (24.02.), 11.30 Uhr, bis Samstag (25.02.), 15.30 Uhr, kam es in der Erzbergerstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Haus. Die Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Täter zunächst an mehreren Fenstern und der Kellertür hebelte. Da diese dem Versuch standhielten, begab sich der Täter letztlich an die Garagentür und hebelte diese aus der Verankerung, eine Zugangsmöglichkeit zum Haus fand er auch hier nicht. Der Täter entfernte sich ohne Beute vom Grundstück, es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21) hat die Ermittlungen aufgenommen, mögliche Zeugen werden um Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960 gebeten.

