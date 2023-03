POL-MA: Heidelberg: Senior rutscht von Bremspedal- 10.000 Euro Schaden

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerkratzten bisher unbekannte Täter drei Fahrzeuge, welche in der Rockenauer Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Alle PKW, welche gegenüber dem dortigen Spielplatz abgestellt waren, ...

