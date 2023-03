Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: LKW-Fahrer übersieht Fußgängerin und fährt weiter - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 12 Uhr bog ein bisher unbekannter Mann im LKW von der Augustaanlage nach rechts in die Werderstraße ab. Hierbei übersah der LKW-Fahrer eine 39-jährige Fußgängerin, welche die Straße gerade an der grünen Ampel überquerte. Die 39-Jährige stürzte zu Boden, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin meldete sich bereits bei den Ermittlern des Polizeireviers Mannheim-Oststadt. Sollten weitere Personen das Geschehen beobachtet haben, so können sich diese unter Tel.: 0621/174-3310 melden.

