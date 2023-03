POL-AC: Unfall in Stolberg: Auto erfasst Fußgängerin

Aachen (ots) - Nach einem Unfall in der Innenstadt am Freitagabend sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unfall passierte am 03.03.2023 gegen 22:40 Uhr an der Kreuzung Peterstraße / Kurhausstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Fahrer eines blauen VWs auf der Peterstraße vom Hansemannplatz in Richtung Elisenbrunnen unterwegs. Beim Abbiegen in die Kurhausstraße stieß das Auto mit einem 42-jährigen Fahrradfahrer ...

