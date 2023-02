POL-EL: Werlte - Waschmaschine in Brand geraten

Samern (ots) - Am 6. Februar kam es in der Zeit zwischen 0 Uhr und 9:50 Uhr in Samern zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Glasfaserverteilerkasten in der Straße "Wasserstiege". Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

