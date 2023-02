POL-EL: Lähden - drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Geeste (ots) - Am 10. Februar kam es in der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 21:15 Uhr in Geeste zu mehreren Diebstählen. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände einer Schule an der Straße "Am Rathaus" und entwendeten insgesamt vier hochwertige und verschlossen abgestellte Fahrräder. Zu diesem Zeitpunkt fand in dem Schulgebäude eine Generalversammlung statt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12000 ...

