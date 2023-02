POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am gestrigen Sonntag kam es in Bad Bentheim in der Zeit zwischen 0:30 Uhr und 11:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf ein Grundstück in der Straße "Am Kuckuck" und beschädigte einen dort geparkten schwarzen Nissan Micra im Bereich der Beifahrertür. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad ...

