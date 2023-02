Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Diebstahl auf Baustelle

Uelsen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 18. Januar, 9 Uhr, und dem 23. Januar, 8 Uhr, kam es in Uelsen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter betraten das Gelände einer Baustelle an der "B403" in Höhe der Straße "Becke-Daale" und entwendeten einen Kübel für einen Minibagger. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Uelsen unter der Telefonnummer 05942/922150 zu melden.

