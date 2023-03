Polizei Aachen

POL-AC: Wintereinbruch sorgt für zahlreiche Unfälle in der StädteRegion Aachen

StädteRegion Aachen (ots)

Heute (08.03.2023) hat die Polizei Aachen bis zum Mittag (Stand 12.30 Uhr) mehr als hundert witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert. In den allermeisten Fällen blieb es bei Sachschäden. Nur bei zwei Unfällen auf der Rue de Wattrelos in Eschweiler und bei einem auf der Eupener Straße in Aachen sind Menschen leicht verletzt worden.

Fast die Hälfte der Unfälle ereignete sich in der Stadt Aachen (44), weitere 22 Unfälle in Eschweiler (Stolberg 10, Alsdorf 7, Baesweiler 7, Herzogenrath 10) Die wenigsten Zusammenstöße passierten in der Eifel (Monschau, Roetgen und Simmerath). Dort musste die Polizei bisher fünf Mal ausrücken. (kg)

