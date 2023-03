Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Raub auf Parkplatz

Baesweiler (ots)

Drei maskierte Täter haben am vergangenen Montag (27.02.23) zwei Mitarbeitende eines ortsansässigen Unternehmens auf dem rückwärtigen Parkplatz des "Cap1" am Carl-Alexander-Platz überfallen. Gegen 8.20 Uhr sprangen die Täter aus einem schwarzen VW Golf und besprühten die Opfer mit Pfefferspray. Anschließend entwendeten sie Bargeld und flüchteten mit dem Pkw in unbekannte Richtung.

Die Kripo hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der unbekannten Täter, deren Fluchtrichtung oder dem Fluchtfahrzeug - einem schwarzen VW Golf - abgeben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder 0241/9577-32410 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell