POL-AC: Polizei fasst Fahrraddieb und sucht nun den Besitzer des Rads

Aachen (ots) - Am 15.02.23 gegen 3.50 Uhr kam es in der Pontstraße zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein 23-jähriger Mann in Höhe des Automatenkiosk durch einen Messerstich schwer verletzt. Zwei Täter flüchteten nach der Tat zu Fuß über die Pontstraße in Richtung des APAG Parkplatzes (hinter der Gaststätte "Ocean"), den sie überquerten. In Höhe des Ponttors machten ...

mehr