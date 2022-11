Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person am Pacelliufer

Trier (ots)

Am Samstag, dem 12.11.2022 ereignete sich gegen 06:40 Uhr am Pacelliufer, Fahrtrichtung Konz, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 66-Jährige Fahrzeugführerin geriet ohne jegliche Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den mittleren Grünstreifen und kollidierte auf der anderen Fahrbahnseite mit einem Zaun. Durch den Verkehrsunfall erlitt die Verkehrsteilnehmerin schwerste Verletzungen und wurden in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallstelle.

