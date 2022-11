Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Nittel-Rehlingen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 09.11.22, 16:00 Uhr auf Donnerstag, 10.11.2022, 19:00 Uhr kam es in Nittel-Rehlingen in der Straße "Im Burggarten" zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus. Unbekannte Täter drangen über die sich im rückwärtigen Bereich befindliche Terrassentür ins Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck im Wert von ca. 500 EUR.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg unter Tel: 06581-91550.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell