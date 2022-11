POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Verletzten

Berschweiler bei Baumholder (ots) - Am 06.11.2022 um 21:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter unbefugt den Pferdehof an der L348 in der Gemarkung Berschweiler bei Baumholder und beschädigte eine dort angebrachte Wildkamera. Er hielt sich aus bislang unbekannten Gründen einige Minuten auf dem Hof auf, ehe er sich um 21:10 Uhr in unbekannte Richtung entfernte. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an ...

