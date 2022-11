POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Hunsrückstraße in Reinsfeld

Hermeskeil (ots) - Am Sonntag, den 06.11.2022, gegen 19:40 Uhr, ereignete sich in der St. Josef-Straße in Hermeskeil (Höhe Norma) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier PI Hermeskeil Telefon: 06503-91511-0 pihermeskeil@polizei.rlp.de ...

mehr