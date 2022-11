Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl

Morbach (ots)

Im Tatzeitraum 09.11.22, 22.00 Uhr - 10.11.22, 03:50 Uhr kam es in der Morbacher Bahnhofstraße zu einem Diebstahl eines silberfarbenen E-Bikes (Pedelec) der Marke Performance Line. Das Rad befand sich vor dem Wohnanwesen des Geschädigten. Das Pedelec war zwar mit einem Schloss gegen Wegfahren gesichert, allerdings war es nicht an einem Pfosten o.ä. befestigt, so dass das E-Bike durch den Täter problemlos weggetragen werden konnte. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der vorliegenden Straftat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

