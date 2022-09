Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220914.1 Itzehoe: Erneute Geldbörsendiebstähle

Itzehoe (ots)

Am Dienstag kam es in Itzehoe erneut zu zwei Geldbörsendiebstählen im Innenstadtbereich. Gegen 13:40 Uhr bemerkte eine 67jährige Itzehoerin beim Supermarkteinkauf am Langen Peter den Verlust ihrer Geldbörse . Diese befand sich in einem Stoffbeutel am Einkaufswagen. Neben einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag fehlen nunmehr persönliche Ausweispapiere und die EC-Karte. Gegen 14 Uhr unternahm eine 65jährige Frau aus Westermoor eine Shoppingtour in der Fußgängerzone der Itzehoer Innenstadt. Die Geldbörse transportierte sie in einem Rucksack. Unbekannte Täter konnten diesen unbemerkt öffnen und entwendeten so einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag, eine EC-Karte und persönliche Ausweispapiere. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit für mitgeführte Wertgegenstände und Taschen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell