POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Toyota-Fahrerin setzt PKW auf Mauer

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil sie beim Rückwärtseinparken zu viel Gas gab, landete eine 58-jährige Toyota-Lenkerin am Montag gegen 08.25 Uhr in der Schultheiß-Köhle-Straße in Pflugfelden auf einer Grundstücksmauer. Die Frau überfuhr die etwa 30 cm hohe Mauer, auf der ein Zaun befestigt ist, und saß mit dem Unterboden auf dem Bauwerk auf, so dass das Heck auf das sich anschließende Grundstück ragte. Der Toyota musste von einem Abschleppdienst geborgen und anschließend abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden dürfe sich auf insgesamt 6.500 Euro belaufen.

