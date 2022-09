Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220913.1 Brunsbüttel: Containerschiff kollidiert mit Kardinalstonne und Baggerponton

Brunsbüttel (ots)

Am Montag um 8:55 Uhr lief ein von See kommendes Containerschiff in den großen Vorhafen der Schleuse von Brunsbüttel ein. Dabei kollidierte es zunächst mit einer Kardinalstonne und anschließend mit einem Baggerponton. Am Containerschiff entstand ein erheblicher Schaden an der Steuerbordseite. Das Schanzkleid wurde circa sechs Meter über der Wasserlinie auf einer Länge von ca. 6-7 Metern aufgerissen. Am Baggerponton wurde das Führerhaus und zwei Pfähle erheblich beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Ladung oder Betriebsstoffe sind nicht ausgetreten.

