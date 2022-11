Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221110 - 1297 Frankfurt-Eschersheim: Trickbetrug

Frankfurt (ots)

(lo) Am gestrigen Mittag (09. November 2022) kam es in der Eleonore-Sterling-Straße zu einem Trickbetrug, indem Betrüger mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" an das Bargeld einer 84-Jährigen gelangten.

Gegen 14:00 Uhr erhielt die Geschädigte den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihr mitteilte, dass ihr Sohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Um eine mögliche Haft für den Sohn abzuwenden, solle eine Kaution übergeben werden. Als Treffpunkt machte man die Hügelstraße in Höhe einer Tankstelle aus. Dort traf sich die 84-Jährige mit der Abholerin, der sie Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von rund 16.000 EUR übergab. Nachdem die Geschädigte Kontakt mit ihrem Sohn aufgenommen hatte, musste sie erkennen, in eine Betrugsmasche hereingefallen zu sein.

Täterbeschreibung:

Weiblich, ca. 25 Jahre alt, ca. 160 cm groß, lange, dunkelblonde Haare, dunkle Augen; trug eine blaugraue Jacke und eine schwarze Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Angaben werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 75511200 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche:

- Die Polizei oder die Justiz bittet Bürgerinnen und Bürger niemals um Geldbeträge oder Überweisungen am Telefon.

- Lassen Sie sich nicht von der Rufnummer auf dem Display täuschen. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle. Wählen Sie die Nummer im Anschluss selbst. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste.

- Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und auf keine Diskussionen ein.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und drücken Sie keine Tasten. Legen Sie einfach auf.

- Sprechen Sie mit Unbekannten niemals über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.

- Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauenspersonen über den Anruf.

- Verständigen Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter der 110.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, oder man versucht hat, Sie zu betrügen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell