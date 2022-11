Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221110 - 1295 Frankfurt-Innenstadt: Angriff in Straßenbahn - Täter flüchtig

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Mittag (09. November 2022) wurde ein 42-Jähriger nach einem Wortgefecht mit einem Unbekannten in der Innenstadt niedergeschlagen und ausgeraubt. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Der 42-Jährigen befand sich gegen 12:10 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 11 in Richtung Fechenheim als er zwischen den Haltestellen Willy-Brand-Platz und Börneplatz nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem Unbekannten wegen eines Remplers unvermittelt angegriffen wurde. Der Täter boxte seinem Opfer hierbei mehrfach in den Bauch und warf es zu Boden. Selbst am Boden liegend schlug er weiter auf den Geschädigten ein und stahl dann noch das Handy und die Geldbörse aus dessen Jacke. Fahrgäste gingen dazwischen und trennten Täter und Opfer. Der Geschädigten verließ die Straßenbahn an der Haltestelle Börneplatz während der Täter mit der Bahn weiterfuhr.

Täterbeschreibung:

- Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 190 cm groß, korpulente Figur, 3-Tage-Bart, Brille, weiße Wollmütze, Jeans Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder der Tat machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Revier (1. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 - 10100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell