Polizei Aachen

POL-AC: Nach Verkehrsunfallflucht: Suche nach Zeugen

Aachen (ots)

Nach einem Unfall in der Innenstadt am Freitagabend sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Unfall passierte am 03.03.2023 gegen 22:40 Uhr an der Kreuzung Peterstraße / Kurhausstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Fahrer eines blauen VWs auf der Peterstraße vom Hansemannplatz in Richtung Elisenbrunnen unterwegs. Beim Abbiegen in die Kurhausstraße stieß das Auto mit einem 42-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der ebenfalls auf der Peterstraße in Richtung Elisenbrunnen fuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Der Wagen stoppte zunächst an der Bushaltestelle in der Kurhausstraße. Nachdem der Fahrradfahrer wieder auf den Beinen war und zum Auto gehen wollte, fuhr der Wagen in Richtung Ponttor davon.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und helfen können, den Unfallverursacher zu ermitteln. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat entgegen: zu den üblichen Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/9577-42101. (sk)

