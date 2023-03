Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeuge mit Keyless-Go-Systemen gestohlen - Warnhinweise an die Bevölkerung

Ketsch/Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Immer wieder kommt es - nicht nur in der Region, sondern bundesweit - zu Diebstählen mit Fahrzeugen, die mit einem sog. "Keyless-Go" bzw. Keyless-Entry" System ausgestattet sind. Bei dem Phänomen, das immer wieder in den Fokus kriminalpolizeilicher Ermittlungen gerät, haben es die Täter auf hochwertige Fahrzeuge abgesehen und suchen dabei gezielt nach Autos, die in der Nähe oder unmittelbar vor den Wohnhäusern der Besitzer geparkt sind. Grund hierfür ist, dass sich der Fahrzeugschlüssel meist, wenn auch hinter verschlossener Wohnungstüre, in der Nähe befindet und die Täter mit spezieller Technik das ausgehende Signal nutzen können, um das Fahrzeug zu entriegeln.

So erging es auch drei Autobesitzern in Ketsch und Neulußheim. In Ketsch musste der Eigentümer eines Mercedes GLS das Fehlen seines Fahrzeugs vor seinem Anwesen in der Breslauer Straße am Morgen des 28.03.2023 feststellen, ohne dass der Fahrzeugschlüssel bzw. "Smart Key" aus dem Besitz des Fahrzeugeigentümers abhanden gekommen war. In Neulußheim widerfuhr Selbiges BMW-Eigentümern in der Schulstraße in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 31.03.2023.

Zeugen, die in den jeweiligen Nächten an den genannten Örtlichkeiten etwas Verdächtiges beobachtet haben oder vermeintlich Personen beim Ausspähen von Fahrzeugen oder Häusern beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444.

Insbesondere nimmt die Polizei diese Fälle jedoch zum Anlass, Autobesitzer mit Keyless-Go-Systemen erneut zu warnen:

Den Schlüssel, wenn möglich, nicht in der Nähe der Haus-oder Wohnungstüre ablegen! Falls doch, dann das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B. durch den Kauf spezieller Behältnisse) abschirmen. Selbsttest am Fahrzeug machen! Ggf. bei dem Hersteller des Fahrzeugs oder der Fachwerkstatt nachfragen, ob und welche weitere Möglichkeit es speziell für das Fahrzeug gibt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell