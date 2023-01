LPI-SHL: Gefährliche Fahrweise führt zu Unfall

Suhl (ots) - Zwei Kennzeichentafeln eines Kundenfahrzeugs entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch vom Gelände eines Autohauses "Am Fröhlichen Mann" in Suhl. Gegen 01:40 Uhr gingen die Täter ans Werk, montierten die Kennzeichen ab und flüchten in unbekannte Richtung. Das Videomaterial der Überwachungskamera wird gegenwärtig ausgewertet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

