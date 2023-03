Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Baustellenfahrzeug kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr kollidierte ein Kleintransporter im Bereich des Quadrats E5/D5 auf Höhe der Haltestelle Rathaus/REM mit einer Straßenbahn. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen kam der Transporter aus der Richtung D4/D5 und fuhr in Richtung der verlängerten Planken. Auf Höhe des Rathauses bog der Fahrer nach links ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der Straßenbahn, welche in Richtung Paradeplatz fuhr. Durch die Kollision stürzte ein Fahrgast in der Straßenbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters sowie der Straßenbahnfahrer blieben unverletzt. Der verunfallte Kleintransporter, bei welchem es sich um ein Baustellenfahrzeug gehandelt hat, war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von den Gleisen gebracht werden. Der Gesamtschaden liegt bei 20.000 Euro. Bis kurz nach 15:30 Uhr kam es zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr.

