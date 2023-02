Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wer vermisst seinen Wellensittich?

Ratzeburg (ots)

13. Februar 2023 | Kreis Stormarn - 10.02.2023 - Reinfeld

Am Freitag wurde durch Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres auf der B 75 Höhe Kalkgraben ein Wellensittich eingefangen. Am 10. Februar 2023 stellten die Beamten gegen 13:30 Uhr während einer Streifenfahrt an der B 75 in Reinfeld Höhe Kalkgraben auf einem Baum einen blau/ weißen Wellensittich fest. Dieser war sehr zutraulich und ließ sich ohne Probleme einfangen. Der Vogel wurde an die Stadt Reinfeld übergeben und in der städtischen Vogelvoliere untergebracht.

Wer kennt den Wellensittich? Die Polizeistation Reinfeld nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 04533/ 79340-0 entgegen.

