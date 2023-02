Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Wohnungseinbrüchen

Ratzeburg (ots)

13. Februar 2023 | Kreis Stormarn - 10.02.2023 - Ahrensburg

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Freitagabend (10. Februar 2023) konnten Polizeibeamte einen Mann festnehmen, der verdächtigt wird in Ahrensburg in Wohnungen eingebrochen zu sein.

In den letzten Monaten kam es im Ahrensburger Stadtgebiet zu mehr als 40 Einbrüchen in Wohnungen, die in dem Hochparterre oder dem ersten Obergeschoß von Mehrfamilienhäusern gelegen sind. Aufgrund dieser Häufung führte die Kriminalpolizei Ahrensburg am Freitag einen Sondereinsatz gemeinsam mit mehreren Beamten der Polizeireviere Ahrensburg, Reinbek und Bad Oldesloe durch. Die Beamten stellten im Bereich der Schlosswiese in Ahrensburg einen 47-jährigen Mann fest, dem mindestens eine Einbruchstat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5433834) zugeordnet werden kann. Als er die Beamten erkannte, versuchte er zu flüchten. Bei der Verfolgung wurde ein Warn-/ Signalschuss abgegeben. Danach konnte er festgenommen werden. Bei ihm wurde Einbruchswerkzeug aufgefunden. Im Anschluss wurde seine Wohnanschrift in Ahrensburg durchsucht. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Ahrensburg prüft derzeit, ob der Mann auch für weitere Taten infrage kommt.

Der festgenommene Mann wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell