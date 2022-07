Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster Lkw rammt geparkten Pkw

Klingenmünster (ots)

Der 36-jährige Fahrer eines Lkw-Sattelzugs befuhr am heutigen Freitag, 29.07.22, gegen 05:15 Uhr, die Weinstraße in Klingenmünster in Richtung Eschbach. In Höhe der Hausnummer 80 geriet der Lkw-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw Hyundai. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der geparkte Pkw und kam auf dem Gehweg auf der Seite zu Liegen. Weiterhin wurde durch den Aufprall die angrenzende Einfriedungsmauer beschädigt. An dem Lkw wurde die Fahrzeugfront links beschädigt. Der Fahrer gibt an in den Sekundenschlaf gefallen zu sein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Gesamtschaden wird auf 15000.- Euro geschätzt.

