Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Busfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

10. Februar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.02.2023 - Schönberg

Heute Vormittag (10. Februar 2023) kam es auf der K11 bei Schönberg zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 08:30Uhr ein Gelenkbus die K11 von Franzdorf kommend in Richtung Schönberg. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der Bus aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen fuhr er über Büsche und anschließend gegen einen Baum. Der vordere Teil des Gelenkbusses stellte sich am Baum auf. Der 65- jährige Busfahrer aus Hamburg wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden wird auf 280.000 Euro geschätzt.

Die Straße musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten teilweise voll gesperrt werden. Gegen 14 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell