Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unbekannte stehlen Pkw

Karlsruhe (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch 23:00 Uhr und Donnerstag 08:30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen Pkw im Bruchsaler Stadtteil Untergrombach. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug am Mittwochabend auf einem Stellplatz in der Straße "Im Jüden" ab. Offenbar in der Nacht schlugen die Diebe zu und entfernten den Pkw auf bisher unbekannte Weise. Der Diebstahlsschaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

Steffen Schulte, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell