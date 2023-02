Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Container/ Sprinter ausgeschlachtet/ Diebstahl aus Pkw/ Taschendiebe/ "Hallo-Papa"-Trick

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstag brannten in Lüdenscheid vier Müll- oder Altpapiercontainer. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die erste Mülltonne brannte gegen 12.15 Uhr an der Glatzer Straße. Ein Anwohner löschte die Flammen. Um 13.15 Uhr brannte ein Müllbehälter am Buchfinkenweg. Dort löschten Passanten das Feuer. Um 17.10 Uhr brannte an der Berliner Straße ein Papier-Container. Der nächste Papiercontainer brannte gegen 20.50 Uhr an der Bromberger Straße.

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen auf dem Gelände eines Autohauses Im Olpendahl diverse Teile von zwei Mercedes Sprintern abgebaut und gestohlen. Ein Mitarbeiter bemerkte am Morgen, dass die gesamte Front eines der Neuwagen fehlte. Darauf wurde das Gelände abgesucht und ein zweiter ausgeschlachteter Wagen gefunden.

Eine Seniorin wurde am Dienstag nach dem Einkauf in einem Supermarkt an der Kölner Straße bestohlen. Sie verstaute ihre Einkäufe im Pkw, ließ ihre Handtasche mit der Geldbörse auf dem Beifahrersitz des unverschlossenen Fahrzeugs zurück, um gegen 17.50 Uhr eben schnell den Einkaufswagen ins Depot zurückzuschieben. Als sie zurückkam, fiel ihr auf, dass die Beifahrertür aufstand. Sie dachte sich jedoch nichts dabei und fuhr nach Hause. Erst dort stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. Darin steckten diverse Papiere, mehrere Bank- und Kreditkarten, Geld und Zulassungsbescheinigungen. Am Abend erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die veranlasste KUNO-Sperrungen für die Bankkarten und warnt weiter davor, Wertsachen im Fahrzeug liegenzulassen. Selbst kürzeste Abwesenheiten genügen den Tätern. Auch ein abgeschlossenes Fahrzeug ist kein Tresor.

Am Dienstag zwischen 15.45 und 16 Uhr waren wieder Taschendiebe unterwegs: Diesmal in einem Geschäft an der Altenaer Straße. Eine 50-jährige Lüdenscheiderin wechselte von einem etwas vollen Geschäft in ein anderes. Dort machte sie eine Kundin darauf aufmerksam, dass ihr Rucksack offen stehe. Als die Frau nachschaute, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse weg war. Darin steckten mehrere Gutscheine von höheren Wert, Bargeld, Bank- und Versichertenkarten. Eine 65-jährige Lüdenscheiderin meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei, weil ihr am Tag zuvor das Portemonnaie abhandengekommen ist. Sie hatte am Morgen gegen 11 Uhr in einem Discounter an der Altenaer Straße eingekauft und ihre Geldbörse danach in ihrem Rucksack verstaut. Am Dienstag war sie zum Einkaufen in der Innenstadt, bezahlt dort jedoch mit der getrennt verwahrten Bankkarte. Am Nachmittag bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter vor Taschendieben, die in Geschäften nach den meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper verwahrt werden.

Ein 46-jähriger Lüdenscheider ist auf den "Hallo-Papa"-Trick hereingefallen. Der Betrug verlief nach dem lange bekannten Muster: Unbekannte verschicken wahllos SMS oder Messenger-Nachrichten mit dem Inhalt "Hallo Papa/Hallo Mama". Sie teilen mit, eine neue Nummer zu haben und bitten um eine Kontaktaufnahme per Messenger. Der Lüdenscheider glaubte, dass sich seine Tochter bei ihm melden würde. In der Folge kommt immer die Lügengeschichte von der offenen Rechnung, die dringend bezahlt werden müsse. Weil die Tochter oder der Sohn jedoch wegen des kaputten Handys keinen Zugriff aufs Konto hätten, bitten die Täter die Eltern um Hilfe. So sprang auch der 46-jährige Lüdenscheider hilfsbereit ein und überwies einen vierstelligen Betrag auf ein Konto in Litauen. Erst später wurde er misstrauisch, erkannte den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt immer wieder vor der Masche, die sich so leicht enttarnen ließe: Durch einen Rückruf unter der alten, angeblich nicht mehr gültigen Nummer oder durch eine Bitte um eine Sprachnachricht. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell