LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Sonntagnachmittag musste eine 14-Jähriger am Bahnhof in Stadtroda mit ansehen, wie ein Mann vor ihr seinen Hosenstall öffnete und sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Die Geschädigte wandte sich sofort von dem Mann ab und lief weg, was wohl auch der Mann zum Anlass nahm, seiner Wege zu gehen. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

