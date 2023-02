POL-MK: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens

Lüdenscheid (ots) - Beim Überfahren eines Bordsteins sind am Montagnachmittag an einem Lkw-Anhänger zwei Reifen geplatzt. Ein Stein durchschlug das Küchenfenster eines Wohnhauses. Außerdem wurden zwei geparkte Pkw beschädigt. Der Lkw aus dem Kreis Pinneberg befuhr kurz vor 14.30 Uhr den Buschhauser Weg in Fahrtrichtung Vogelbergweg. In Höhe Hausnummer 115 geriet er mit den Rädern seines Anhängers gegen einen ...

