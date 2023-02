Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bordstein-Bruchstücke fliegen gegen Haus und Pkw

Lüdenscheid (ots)

Beim Überfahren eines Bordsteins sind am Montagnachmittag an einem Lkw-Anhänger zwei Reifen geplatzt. Ein Stein durchschlug das Küchenfenster eines Wohnhauses. Außerdem wurden zwei geparkte Pkw beschädigt.

Der Lkw aus dem Kreis Pinneberg befuhr kurz vor 14.30 Uhr den Buschhauser Weg in Fahrtrichtung Vogelbergweg. In Höhe Hausnummer 115 geriet er mit den Rädern seines Anhängers gegen einen Bordstein. Die Reifen platzten; der Druck beförderte Bruchstücke aus dem Bordstein im hohen Bogen gegen Haus und Fahrzeuge. Der 58-jährige Fahrer stoppte seine Fahrt auf dem Parkplatz eines Discounters an der Ecke Lennestraße. Bevor er die Polizei anrufen konnte, waren die Streifenwagen bereits zur Stelle. Mehrere Anwohner hatten die lauten Knallgeräusche gehört und der Polizei das Fahrzeug beschrieben. Die Polizei geht nicht von einer Unfallflucht aus. Der Anhänger war nicht mehr fahrbereit. (cris)

