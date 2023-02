POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots) - Zeit: 31.01.2023, 16:00 Uhr - 01.02.2023, 13:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Bergstraße 2 SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Einparken auf dem Parkstreifen am rechten Straßenrand einen dort mit Front in Richtung Alte Ixheimer Straße abgestellten braunen Dacia Dokker am vorderen linken Fahrzeugeck und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es ...

