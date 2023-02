Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Teilnehmer eines Hochzeitskorsos bedrohen und schlagen Radfahrer

Iserlohn (ots)

Ein Radfahrer (35) war gestern, 12.20 Uhr, auf der Baarstraße in Richtung Barendorf unterwegs. Polizeibeamten schilderte der Iserlohner später, kurz vor der Kreuzung Seilerseestraße sei ein Hochzeitskorso sehr nah an ihm vorbeigefahren. Um sich optisch mehr Platz zu verschaffen, habe er seinen Arm ausgestreckt. Am nächsten PKW sei daraufhin der Spiegel eingeklappt worden. An der Kreuzung Seilerseestraße habe das Auto neben ihm angehalten. Der Fahrer des dunklen Fahrzeugs mit Dortmunder Kennzeichen habe ihm zugerufen, dass er ihn totschlagen würde, wenn heute nicht sein Hochzeitstag sei. Kurz darauf stieg der Fahrer aus einem dahinter befindlichen weißen Fahrzeug aus und schlug dem Radfahrer mit der Faust in das Gesicht. Das Fahrrad fiel um. Als das Opfer versuchte, mit seinem Handy die Kennzeichen zu fotografieren, schlug der unbekannte Täter erneut auf ihn ein und beschädigte dabei eine Sonnenbrille. Anschließend fuhr der Korso weiter Richtung Kalthof. Dieser war dem Opfer bereits zuvor im Bereich Hemberg aufgefallen.

Täterbeschreibung:

Mutmaßlicher Bräutigam: 25-35 Jahre, 175-180 cm groß, dunkelbraune kurze Haare, stabil gebaut, dunkler Smoking, weißes Hemd. Mutmaßlicher Schläger: 25-35 Jahre, 180-185 cm groß, kurze, gegelte, blond gefärbte Haare, dunkler Smoking, weißes Hemd.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief bisher ergebnislos. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell