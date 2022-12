Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 20.12.2022, 10.45 Uhr kontrollierten Polizisten einen Autofahrer auf der Industriestraße in Ahlen. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum und die Beamten ließen den Ahlener einen Drogenvortest durchführen. Da der positiv war, nahmen die Einsatzkräfte den 20-Jährigen mit in ein Krankenhaus. Sie ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell