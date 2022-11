Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizei und Stadt beteiligen sich an landesweitem Fahndungs- und Kontrolltag

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld und die Stadt Krefeld beteiligten sich am Donnerstag, den 24. November, am landesweiten grenzüberschreitenden Fahndungs- und Kontrolltag. Einsatzkräfte aus unterschiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung, unter anderem vom Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), von der Bauaufsicht und der Feuerwehr, gingen gemeinsam mit der Einsatzhundertschaft Duisburg und der Polizei Krefeld gegen Clankriminalität vor. Bis in den Abend hinein fanden unterschiedliche Einsätze zum Beispiel rund um die Schwertstraße, am Theaterplatz und in der südlichen Innenstadt statt. Es wurden unter anderem diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Festnahme durchgeführt, Teile eines Gebäudes gesperrt und offensichtlich gestohlene Fahrräder sichergestellt.

"Der Einsatz zeigt erneut, dass es sich lohnt, wenn die Ordnungsbehörden Hand in Hand agieren. Nur so kommen wir an die Wurzel der Probleme, mit denen unsere Innenstadt zu kämpfen hat. Neben Streetwork und sozialen Angeboten, die wir künftig noch deutlich verstärken, setzen wir ganz klare ordnungspolitische Grenzen. Das geht am besten mit gemeinsamen, gut koordinierten Aktionen", lobte Oberbürgermeister Frank Meyer den Einsatz.

Ein Einsatzschwerpunkt lag auf dem Theaterplatz. Unter Einsatz der Hundertschaft fand hier eine großangelegte Personenkontrolle statt. Dabei konnten 35 Personen angetroffen werden. 20 von ihnen waren von der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Bei zwei Personen wurde geringen Mengen Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt.

Drei Problemimmobilien an der Schwertstraße, der Dießemer Straße und der Seidenstraße wurden durch die Arbeitsgruppe Problemimmobilie mit mehr als 20 Beamten kontrolliert. In allen drei Mehrfamilienhäusern wurden Brandschutzmängel festgestellt. In einer Immobilie an der Schwertstraße wurde noch vor Ort die Nutzung der Obergeschosse mit sofortiger Wirkung untersagt. In dieser Immobilie konnte auch keine Heizungsanlage vorgefunden werden. In einem anderen Gebäude wurde ein erheblicher Schabenbefall festgestellt. Das Gesundheitsamt wird hier in Folge des Einsatzes weitere Maßnahmen veranlassen. Gegen alle Eigentümer werden nun ordnungsbehördliche Maßnahmen eingeleitet.

Bei der Überprüfung eines weiteren Mehrfamilienhauses in unmittelbarer Nachbarschaft auf der Hardenbergstraße stellten Ermittler der Kriminalpolizei 15 offensichtlich gestohlene Fahrräder sicher. Ermittlungen werden ebenfalls aufgenommen.

In der südlichen Innenstadt vollstreckte die Polizei drei Durchsuchungsbeschlüsse. In den Wohnungen auf der Neusser Straße, der Stephanstraße und der Petersstraße konnten geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Außerdem konnten die Ermittler einen 39-Jährigen festnehmen, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Auch Kontrollen des Verkehrsdienstes fanden auf dem Südwall statt. Die Polizei hielte im Vormittagsbereich hier 42 Fahrzeuge an. Sie verhängten 27 Verwarngelder wegen diverser Verkehrsverstöße wie Fahren ohne Gurt, Handynutzung während der Fahrt oder mangelnde Ladungssicherung.

Auch zukünftig werden Stadtverwaltung und Polizei gemeinsame Aktionen durchführen, bestätigt Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck: "Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Bündelung unterschiedlicher Rechtsbefugnisse und Kompetenzen von Stadt, Polizei aber auch den anderen Kooperationspartner wie Zoll und Bundespolizei sich positiv auf die Sicherheit in Krefeld auswirken." (400)

