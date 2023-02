POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Einbruch nach versuchter räuberischer Erpressung

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen zwischen Dienstag und Mittwoch in ein Wohnhaus in der Paul-Klee-Straße in Durlach ein. Zur Ermittlung der Täter sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Eindringlinge nutzten nach derzeitigem Ermittlungsstand die Abwesenheit der Bewohner aus und stiegen über ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude ein. Dort durchsuchten die Täter allem Anschein nach lediglich einen Raum und ...

mehr