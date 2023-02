Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Glück im Unglück hatte eine 40-jährige Autofahrerin, als ihr Pkw am Mittwochnachmittag in Karlsruhe-Knielingen mit einer Straßenbahn kollidierte. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog die Mercedes-Fahrerin gegen 17:30 Uhr von der Egon-Eiermann-Alle nach links in die Keßlaustraße ein. Dabei übersah sie wohl das Rotlicht einer Ampel und stieß in der Folge mit einer S-Bahn zusammen. Bei dem Unfall befand sich neben der 40-jährigen Fahrerin auch ein Kleinkind in dem Auto. Glücklicherweise bleiben alle Beteiligten unverletzt. An der Straßenbahn sowie am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

