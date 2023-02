POL-KA: (KA) Karlsruhe - 30-Jähriger Randalierer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) - Zu einem Wohnungsbrand kam es am Dienstagabend im Rheinstettener Stadtteil Forchheim. Hierbei sind keine Personen verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwickelte sich gegen 20:30 Uhr in der Adlerstraße ein Brand in einer Wohnung in einem Wohnhaus. Offenbar entfachte ein defekter Durchlauferhitzer im Badezimmer aus bislang unbekannten ...

