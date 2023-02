Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Einbrecher stößt Bewohner bei Flucht zu Boden

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:40 Uhr bemerkte eine Bewohnerin in Pfinztal-Berghausen eine unbekannte Person im Schuppen hinter ihrem Wohnhaus. Anschließend näherten sich die Frau und ihr Mann dem Unbekannten. Als der Eindringling die Bewohner des Einfamilienhauses in der Sonnenbergstraße bemerkte, flüchtete dieser. Bei seiner Flucht stieß der Einbrecher den Mann um, welcher daraufhin stürzte und sich verletzte. Der Bewohner musste im Anschluss in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Eindringling konnte unerkannt flüchten. Gestohlen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar nichts.

