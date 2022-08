Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pkw entwendet

Erfurt (ots)

Eine unangenehme Feststellung musste ein 43 jähriger Erfurter am Sonntagvormittag machen. Als er seinen Pkw VW T-Roc nutzen wollte, stellte er fest, dass dieser nicht mehr an seinem Abstellort am Spielbergtor in Erfurt stand.

Nachdem mit Hilfe der Polizei sowohl die Umgebung geprüft als auch alle Abschleppunternehmen kontaktiert wurden, bewahrheitete sich die Annhame des Mannes. Es musste festgestellt werden das der Pkw durch Unbekannte entwendet wurde. Da der Geschädigte im Besitz aller Originalschlüssel des Pkw's ist und das Fahrzeug nicht über ein KeylessGo System verfügt, bleibt es Gegenstand der weiteren Ermittlungen, unter welchen Umständen der VW entwendet wurde. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die zwischen 06.08.2022 und dem 07.08.2022 im oben genannten Bereich verdächtige Wahrnehmung gemacht haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (03651/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0192505 entgegen. (TK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell