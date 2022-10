Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Der Fahrer eines Renault war am Donnerstag gegen 22:15 Uhr in Richtung Baden-Baden unterwegs und überholte offenbar trotz Dunkelheit auf der kurvenreichen Rotenbachtalstraße (L76a) einen Autofahrer vor ihm. Dieser musste abbremsen, um einen Unfall zu verhindern, als auch ein entgegenkommendes Auto offenbar ebenfalls abbremsen musste. Der 21 Jahre alte Renault-Fahrer kam nach dem Überholen ins Schleudern und prallte links der Straße in eine Leitplanke. Dadurch entstand an seinem Auto ein Schaden von rund 3.000 Euro, sowie an der Leitplanke ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem entgegenkommenden Autofahrer und nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 07221 680-0 an die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden erbeten.

/kp

