POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Offenburg (ots) - Ein noch unbekannter Mann soll am Donnerstagmorgen auf einem Schulhof in der Gymnasiumstraße kurz vor 9 Uhr uriniert haben. In der Folge soll er sein entblößtes Glied in die Richtung mehrerer Schülerinnen gerichtet und daran hantiert haben. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. /ya Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

mehr